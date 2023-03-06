Sağlık sigortalarının deprem teminatı yok

Sağlık sigortalarında mevzuat gereği depremle ilgili tedaviler ek sözleşme ile kapsama alınıyor. Buna rağmen sigorta şirketleri sağlık giderleri için ödeme yaptı.

Sayime BAŞÇI

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Kahramanmaraş depremi, on binlerce can kaybına ve yüzbinlerce vatandaşın yaralanmasına neden olurken, ülke geneli için uzmanların yaptığı yeni deprem uyarıları binalardan sağlık sistemine bir dizi düzenlemenin de gerekliliğini ortaya koydu. Bu süreçte özellikle sağlık ve sigorta sektörü öne çıkarken, deprem, sel, terör gibi afetleri kapsam dışı bırakan tamamlayıcı başta olmak üzere özel sağlık sigortası mevzuatı da tartışma konusu oldu.

METROPOLLERDE DURUM DEĞİŞİR

Konuyla ilgili görüştüğümüz bir sektör temsilcisi, genel şartlar çerçevesinde özel sağlık sigortalarının depremde meydana gelen yaralanmaları ödemediğini, 1999 yılındaki Kocaeli depremi ve Kahramanmaraş depreminde de sigortalı sayısı az olduğu için, şirketlerin gönüllü olarak ödeme yaptığını kaydetti. Ancak İstanbul ve İzmir gibi metropollerde oluşabilecek bir depremde durumun farklılaşabileceğine dikkat çeken sektör temsilcisi, özel sağlık sigortalarının depremde meydana gelen yaralanmaları ödememesinin büyük güvensizlik yaratacağına burada genel şartlarda düzenlemeye gidilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TEMİNAT DIŞI HALLER

Sağlık sigortaları genel şartlar maddelerine göre ‘aksine sözleşme yoksa teminat dışında kalan haller' kapsamına ‘Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması' gibi durumlar giriyor. Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesinde ilk hesaplara göre toplamda tüm sektör olarak 20 milyar TL'nin üzerinde hasar ödeneceği tahmin edildi.

Şirketler sigorta kapsamına aldı

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Türkiye Sigortalar Birliği deprem, sel gibi doğal afetlerin tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalarında mevzuat gereği ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabildiğine dikkat çekti.

Açıklamada sektörün burada vatandaşın yanında olduğuna dikkat çekilerek, “Ancak gerek 1999 Gölcük depremi ve diğer depremler sonrasında, gerekse Covid-19 salgını sürecinde görüldüğü gibi, sektörümüz her durumda sigortalılarının yanında olup teminat kapsamında olmamasına ve bu risk için prim alınmamış olmasına rağmen sağlık sigortalarında ilgili tedavi giderlerini üstlenerek ödeme yapmıştır. Yakın zamanda yaşadığımız Kahramanmaraş depremine ilişkin olarak da, üyemiz sağlık sigortası şirketleri benzer şekilde inisiyatif alarak tedavi giderlerini tamamlayıcı ve özel sağlık sigortaları kapsamında karşılamaktadır” denildi.