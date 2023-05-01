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Seçim öncesi bedava gaz kararı Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' açıklaması resmi gazetede yayımlandı.

Yayınlanma: 05:35 - 01 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Seçim öncesi bedava gaz kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi tarafından karşılanacak. (DHA)

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