SGK alacaklarını toplayamıyor

SGK’nın icra dosyalarının sayısı yedi yılda 6 milyonu, alacak miktarı da 112 milyar lirayı aştı. Kurum, söz konusu tutarın sadece 43 milyar 93 milyon lirasını alabildi.

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Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2022 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporuna göre, 2016-2022 yılları arasında icra dosya sayısı 6 milyon 255 bin 482'ye, alacak miktarı ise 112 milyar 413 milyon 996 bin 782 liraya ulaştı. SGK bu icra dosyalarının yüzde 38.33'ünü yani 43 milyar 93 milyon 821 bin 221 lirasını tahsil edebildi. Adalet Bakanlığı'nın icra ve iflas dairelerine yönelik verilerine göre de 2022'de icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı önceki yıllardan devredenlerle birlikte 33 milyon 275 bin 632'ye ulaştı.

782 BİN ARACA HACİZ

SGK, 7 yılda sadece 758.168 adet mal ve 450.406 gayrimenkul için haciz işlemi başlatabildi, yalnızca 12.264 gayrimenkulü ve 1449 malı satabildi. Sayıştay, icra sayısının ve satışın düşük olması ile ilgili, “Kurum alacaklarının garanti altına alınabilmesi için icra memurları tarafından borçlunun menkul ve gayrimenkulleri üzerinde haciz işlemi uygulansa da satış aşamasında icra birimlerinin dağınık yapılanmasının ve profesyonel bir şekilde icra satış birimlerinin oluşturulmamasının icra tahsilat oranlarının düşük olmasında bir etken olduğu değerlendirilmektedir. Kaldı ki, bu süreci etkin bir şekilde yürüten bir icra biriminin İstanbul ilinde kurulduğu görülmektedir. İcraya intikal ettirilen alacakların tahsilat oranlarının düşük olmasına neden olacak hususlar bulunmakla birlikte kurum alacaklarının tahsilatlarının artırılması için yasal ve idari tedbirlerin alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sayıştay, SGK'nın haciz işlemi başlattığı araç sayısını da açıkladı. Sayıştay'ın raporuna göre SGK 781 bin 956 araca da haciz işlemi başlattı.

1 memura 5 bin dosya

– Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İcra Daire Başkanlığı'ndan alınan verilere atıf yapılan Sayıştay raporunda, icra dosyasının boyutuna göre avukat sayısının yetersiz kaldığına dikkat çekilerek, icra memuru başına 17 kentte 5 bin dosya, 60 kentte de icra memuru başına 2 bin dosya düştüğü belirtildi. Raporda, “İcra memuru sayısının yetersiz olması, takip edilen dosyaların uzun süre sonuçlandırılamamasına ve dolayısıyla icra yoluyla tahsil edilen alacak miktarının düşük olmasına neden olmaktadır” denildi.