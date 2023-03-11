SGK Başkanı’na istifa çağrısı

Memurlarla esnafa EYT’li olabilmek için 2002 öncesinde 3 yıl kesintisiz prim ödemiş olma şartına SGK, ‘bu şart yok’ dedi, sendika ise ‘var’ diyerek SGK başkanını istifaya çağırdı.

Erdoğan SÜZER

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde yer alan şartlı maddeler nedeniyle 2002 yılı öncesinde 3 tam yıl hizmeti olmayan memurlarla esnaf ve çiftçilerin emekli olamayacağına ilişkin tartışmalar büyüdü. Genel Sağlık-İş Sendikası, EYT düzenlemesinin 2002 öncesine yönelik 3 yıl şartı getirmediğini savunan SGK yönetimini, ‘kanunu yanlış yorumladığı' gerekçesiyle istifaya çağırdı. Sendika, mağduriyeti önleyecek yasal değişikliğin yapılması için Cumhurbaşkanlığı'na gönderdikleri başvurunun acilen işleme alınması talebinde bulundu. EYT düzenlemesini hukukçularına inceleten Genel Sağlık-İş, eski Emekli Sandığı Kanunu'nun geçici 205'inci maddesi ile ilgili bentlerinde yer alan süre şartı nedeniyle bazı sağlık çalışanlarının (memur) EYT hakkını kullanamayacağı, dolayısıyla emekli olamayacağı sonucuna vardı. Sendika avukatları, 205'inci maddede, 23 Mayıs 2002 tarihinden önce ‘3 tam yıl' çalışmamış olanların emekli olamayacağına ilişkin açık hüküm bulunduğunu sendika yönetimine bildirdiler. Bunun üzerine Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, EYT kanununun düzeltilmemesi halinde ciddi mağduriyetlerin olacağı, yasanın düzeltilmesi gerektiği tespitiyle Cumhurbaşkanlığı'na yazı gönderdi.

SOMUT GEREKÇE YOK

Sendika, süre şartının sağlık çalışanlarıyla birlikte kamudaki tüm memurlar ile eski Bağ-Kur sigortalılarını da mağdur edeceğini bildirdi. Bu başvuru üzerine açıklama yapan SGK, tespitlerin aksine, kimsenin mağduriyet yaşamayacağını belirtti. Ancak SGK, bu tespitini neye dayandırdığına ilişkin hiçbir somut gerekçe göstermedi.

‘Farazi yorum' eleştirisi

SÖZCÜ'ye açıklama yapan Dr. Derya Uğur, 3 yıl şartına takılan hiçbir memurun EYT düzenlemesinden yararlanamayacağını, dolayısıyla ciddi hak kaybı yaşanacağını söyledi. SGK'nın subjektif ve farazi yorumda bulunduğunu ancak teknik tespit yapamadığını ifade eden Dr. Uğur, “SGK kendi alanında bulunan bir kanun hükmüyle ilgili olarak dahi hukuka uygun bir değerlendirme yapamamaktadır. Ne yazık ki SGK, EYT'den sınıfta kalmıştır. Gaf niteliğindeki açıklama nedeniyle SGK Başkanı'nı istifaya davet ediyoruz” dedi.