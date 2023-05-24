Sigara satışlarına zam rötarı

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ülke genelinde sigara sevkiyatının durma noktasına geldiğini, bazı ürünlerin dağıtımının ise tamamen durduğunu söyledi. SÖZCÜ'ye konuşan sigara firmaları 'bandrol yetişmedi' derken, Aybaş ise haziranda gelecek maliyet zammına işaret etti.

Sozcu.com.tr

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Son bir haftadır bakkal ve tekel bayilere sigara sevkiyatı büyük ölçüde daraldı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, çoğu ürünün sevkiyatının oldukça sınırlı devam ettiğini söylerken, bazı ürünlerin sevkiyatının ise hiç yapılamadığının bilgisini verdi.

“Bu kısıtlı dağıtım bir firma ile başlamıştı, üç firmaya çıktı” diyen Aybaş, “Normal şartlarda haftada iki kez alım yapardık. 10 karton ürün alıyorsak şimdi 2 karton veriliyor” diye konuştu.

Aybaş, bazı tekel bayilerinin dağıtımdaki sorun nedeniyle boş kalan sigara raflarına peçete koymaya başladıklarını belirtti.

SİGARA ŞİRKETLERİ: BANDROL YETİŞMEDİ

Ulaştığımız bir şirketin temsilcisi, yurt dışına çok yüksek oranda sevkiyat yapıldığı için bandrol yetişmediğini, bu yüzden de geçici süre iç piyasaya yapılan sevkiyatta daralma yaşandığını söyledi.

Ancak tekel bayi platformlarının yöneticilerine göre sektörde konuşulan bir diğer neden de, haziran ayında sigaraya maliyet zammı gelecek olması nedeniyle firmaların kendilerini korumaya alması…

‘HAZİRAN’DA MALİYET ZAMMI GELEBİLİR’

Aybaş, beklenen maliyet zammına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“5 Haziran’da sigaraya zam gelme olasılığından söz ediliyor. Firmaların üst düzey yetkililerine göre gelecek olan zam 10 TL’yi bulur ancak oluşacak tepkiden dolayı bunun gerçekleştirilmeyeceği söyleniyor. Ancak kesin olmamakla birlikte, 3 TL ila 5 TL aralığında bir zam yapılabilir.”

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