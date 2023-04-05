Skandal sözler: Kotaya uymadık, balığı bitirdik, yeni yerler bulun bize

Türk balıkçılar iki ülkenin anlaşması sonrası 2015 yılından beri 7 bin kilometre uzaklıktaki Moritanya'da avlanıyor. TBMM'de Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplantısına katılan İzmirli balıkçı Mehmet Aksoy, kotaya uymadıklarını belirterek, "Moritanya'da balığı bitirdik. Yeni yerler bulun bize" dedi.

Sozcu.com.tr

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Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini tespit etmek üzere kurulan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş başkanlığında toplandı.

Köktaş, balıkçılığa yönelik farklı iş kollarından sivil toplum örgütlerini dinleyeceklerini ve bir rapor hazırlayacaklarını anlattı. Toplantıya İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Aksoy’un sözleri damga vurdu.

Mehmet Aksoy, Moritanya’da balıkçılık yapan ilk Türk olduğunu anımsatarak, “Bugün Moritanya’da da balığı bitirdik. Yeni yerler bulun bize.” ifadesini kullandı.

“SON REİSLER OLABİLİRİZ”

Sürdürülebilir balıkçılık yapılması gerektiğini, aksi takdirde bu mesleğin sona erebileceğini belirten Aksoy, “Son reisler olabiliriz.” dedi.

Mehmet Aksoy, Türkiye ile özdeşleşen hamsinin, balığa yem olarak değil vatandaşa sunulması gerektiğini vurgulayarak, günü kurtaracak adımların, bu sektöre büyük zarar verdiğini dile getirdi.

“KURUTMADAN BIRAKMAYIZ”

Moritanya’da balıkçılık sektörüne kota getirildiğini anlatan Aksoy’a, Komisyon Başkanı Köktaş, “Kotaya uydunuz mu” sorusunu yöneltti. Aksoy, “Türk balıkçısı kotaya uyar mı? Biz gittiğimiz yerde balığı kurutmadan bırakmayız.” yanıtını verdi.

Aksoy, Türkiye’de balıkçılık sektörüne kota getirilmesini, bölgesel balıkçılık yapılmasını ve küçük balık tutulmamasını önerdi. (AA)

Editörün notu: Moritanya’da avlanan balıkçılar yabancı sularda avladıkları balıkları ülkede faaliyet gösteren şirketlere satıyor. Hamsi, sardalya, istavrit, kolyoz gibi balıklar konsültasyon fabrikalarında şoklandıktan sonra dünyanın birçok ülkesine ihracat oluyor.

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