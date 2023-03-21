Sosyal hizmet uzmanlarından özlük haklarının iyileştirilmesi talebi

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, "Sosyal hizmet çalışanlarının mesleki sorunlarının yanı sıra, ekonomik ve özlük hakları ve çalışma alanları iyileştirilmelidir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Genel Sağlık-İş Sendikası, 1983’ten bu yana her yıl mart ayının üçüncü salı günü olarak kutlanan Dünya Sosyal Hizmet Günü ile ilgili açıklamalar yaparak sosyal hizmet uzmanlarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

Deprem felaketinin yaralarının sarılması sürecinde önemli görev üstlenen meslek gruplarının başında sosyal hizmet uzmanlığının geldiğini söyleyen Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Sosyal hizmet çalışanlarının mesleki sorunlarının yanı sıra, ekonomik ve özlük hakları ve çalışma alanları iyileştirilmelidir” dedi.

İSTİHDAM DA YETERLİ DEĞİL

Sosyal hizmet uzmanlarının iş yüklerini azaltmak için yeterli sayıda personelin istihdam edilmesi gerektiğinin de altını çizen Dr. Uğur, “Bir tarafta atama bekleyen binlerce sosyal hizmet uzmanı bulunurken, atama yapılmaması kabul edilebilir değil” diye konuştu.

“Yıpranma payı hakkından mahrum bırakılan sosyal hizmetler kolunda görevli çalışanların sabit ek ödemedeki yüzde 20 artıştan yararlanabilmesi gerekmektedir” diyen Uğur, şöyle devam etti:

“Sendikamız Genel Sağlık-İş'in bu taleple açılmış bir davası da bulunmaktadır. Sosyal hizmet çalışanlarının taban teşvik ödeme ve en düşüğü yoksulluk sınırı olmak üzere kademeli olarak artan maaş almalarının sağlanması gerekmektedir. Sosyal hizmet çalışanları, insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuşturulmalıdır.

Sosyal hizmet mesleğinin hak ettiği değeri bulması umuduyla; sosyal adalet ve toplumsal eşitlik için çalışan tüm sosyal hizmet çalışanlarımızın Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutluyoruz.”

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