Taneyle alışverişe bile cep dayanmıyor

Hayat pahalılığı yüzünden kilogram ile alışveriş yapamayan vatandaşlar pazara ve markete gittiklerinde ürünleri tane ile almaya başladı. Ancak ürünler tek tek alınınca bile oldukça pahalıya geliyor.

Hakan KAYA

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Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşları kara kara düşündürüyor. SÖZCÜ olarak geçen sene 10 Ocak'ta haber amaçlı adet, dilim ve gram hesabıyla yaptığımız alışveriş üzerinden 14 ay geçti. Geçen yıl 16 adet ürüne toplamda 58.23 TL harcamışken, 14 ay sonra aynı yerden yine adet, gram ve dilim hesabıyla yaptığımız alışverişe bu sefer 159.20 TL ödedik. Böylece bütçesine uysun diye tane ile alışveriş yapan vatandaşın cebinden çıkan para 1 yılda katlandı.

ÜRÜNLERE ZAM GELDİ

Zirve yapan hayat pahalılığı, vatandaşların kiloyla aldıkları meyve-sebzeleri gramla hatta taneyle almalarına neden oluyor. SÖZCÜ olarak biz de 10 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Şişli'de yaptığımız alışverişte, taneyle ve gramla aldığımız 16 adet gıda ürününe toplamda 58.23 TL harcamıştık. Aradan 14 ay geçti ve 10 Mart 2023'te yine aynı yerlerden aynı ürünleri aldık. Aldığımız ürünlere bir yıl aradan sonra bu sefer 159.20TL ödedik. Geçen yıla oranla cebimizden yüzde 173 daha fazla para çıktı. Ürünler arasında en büyük fiyat farkı kuzu kemiği, peynir, nar ve portakalda görüldü.

Portakal, zamda şampiyon oldu

Son 14 ay içinde 16 ürün arasından fiyatı en fazla artan ürün portakal oldu. Portakalın fiyatı bu dönemde yüzde 805.7 oranında arttı. Fiyatı yüzde 705.4 zamlanan sivri biber zam sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Bir dilim beyaz peynirin fiyatı da 3.26 TL'den yüzde 421.1 artarak 16.99 TL'ye yükseldi. Domatesin fiyatı da yüzde 403.4 arttı.

Kemik fiyatı bile cep yakıyor

Et alamayan vatandaşlar kemik alıp suyu ile yemek yapıyor. Ancak kasapların bir dönem atık olarak kullandığı kemiğin fiyatı da diğer ürünlerde olduğu gibi uçuşa geçti. Ocak 2022'de 300 gram kuzu kemiğinin fiyatı 8.82 TL iken, Mart 2023'te fiyatı yüzde 308 artarak 35.99 TL oldu. Bu dönemde en az fiyat artışı ise yüzde 22.2 ile karnabaharda görüldü.