TAV ve DHMİ, Esenboğa Havalimanı kira sözleşmesini imzaladı

TAV Havalimanları, hisselerinin tamamına sahip olduğu TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasında Ankara Esenboğa Havalimanını'nın 2050'ye kadar işletilmesine yönelik imtiyaz kira sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

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TAV Havalimanları, hisselerinin tamamına sahip olduğu TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasında Ankara Esenboğa Havalimanını’nın 2050’ye kadar işletilmesine yönelik imtiyaz kira sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

TAV, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesine KDV hariç 475 milyon Euro ile en iyi teklifi verdiğini aralık ayında açıklamıştı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, havalimanının 2025 yılından itibaren 2050 yılına kadar 25 yıl süreyle işletilmesine yönelik imtiyaz kira sözleşmesinin 1 Şubat’ta taraflar arasında imzalandığı belirtildi.

İHALEYE CENGİZ VE LİMAK DA KATILMIŞ, TAV KAZANMIŞTI

TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanının kapasitesinin geliştirilmesi ve 25 yıllık işletme hakkı için düzenlenen ihalede 475 milyon avro artı KDV ile en iyi teklifi vermişti.

2022 Aralık DHMİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ihaleye TAV Havalimanlarının yanı sıra Cengiz İnşaat ve Limak İnşaat-Limak Enerji ortaklığı katılmış; TAV ve Cengiz İnşaatın kaldığı açık artırma bölümünde nihai teklif beş turun sonunda belirlenmişti. (SOZCU.COM.TR, REUTERS)

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