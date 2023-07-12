Tavuk eti üretimi mayısta arttı

Tavuk eti üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 16,4 artarak 210 bin 14 ton oldu.

Sozcu.com.tr

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TÜİK, 2023 yılı Mayıs ayı ‘kümes hayvancılığı üretimi’ verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 14,1, tavuk eti üretimi yüzde 5,1, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 2,1 arttı.

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,3, hindi eti üretimi yüzde 2,8 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8 azaldı.

Bir önceki ay 180 bin 495 ton olan tavuk eti üretimi mayıs ayında yüzde 16,4 artarak 210 bin 14 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 645 milyon 559 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi mayıs ayında yüzde 0,05 azalarak 1 milyar 644 milyon 770 bin adet oldu.

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