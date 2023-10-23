‘Tezgahta 20 TL’yi ucuz kabul etmeliyiz’

Düşük rekolte meyve fiyatlarında rekor fiyatları getirirken kış döneminde ise yüksek rekolte ile beraber sera ürünlerinde maliyet kaynaklı pahalılık bekleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye yüksek enflasyon etkisi ve üretim politikalarındaki yetersizlikler nedeni ile sebze meyvede tarihin en pahalı yaz sezonlarından birini geride bırakırken, kış dönemine ise yüksek maliyet yüksek rekolte ile giriyor.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yaz döneminde özellikle meyvede sorun yaşandığını fiyatların çok yüksek seyrettiğine dikkat çekerken, “Bunun birinci sebebi yeterli ürün olmaması. İkincisi de maliyet artışlarının ciddi şekilde yüksek olması. Meyve daha maliyetli. Yani siz kirazı halde 20-25 TL satarsanız üreticinin eline doğru dürüst hiç para geçmiyor. Artık kabul edeceğiz ki 20 TL ucuz bir fiyat. Para değil. Perakende de markete girdiğinizde bir ürünün kilogram fiyatı 15-20 TL ise artık onu ucuz kabul edeceğiz” diye konuştu.

Kış dönemi ürünlerinde arzda bir sıkıntı yaşanmadığını ürünün bol olduğunu kaydeden Tavşan, patates soğanda da ürün yokluğu gibi bir durumun yaşanmadığını dile getirdi. Bu dönem üstünde durulması gereken konulardan birinin de narenciyenin ucuz olması olduğunu kaydeden Tavşan, kış dönenine dair beklentilerini şöyle aktardı:

SERALAR PAHALI AÇILACAK

“Mesela limondaki sıkıntı sosyal medyaya düştü. Ağaçları söktü üretici. Limon ve mandalina ucuz şu anda ama portakalın ne olacağı henüz belli değil. Elma borsası yüksek açıldı. Dalında 12-13 TL'ye elma alındı. Sera ürünleri muhtemelen pahalı olabilir.” Tüketicinin alım gücünün yeterli olmamasından dolayı fiyatların da yüksek kaldığını kaydeden Tavşan, yaz döneminde özellikle meyvede rekoltelerin de düşük geldiğini dile belirtti.

Kiloda 10 TL işçilik maliyeti

Sektördeki en önemli problemlerden birinin hasatta çalışacak işçi bulamamaları olduğunu kaydeden Yüksel Tavşan, “1.000 TL'den aşağı bir yevmiyeye kimse gelmiyor. Tespitlerimiz hep bu yönde. Günlük bu. Dolayısıyla yüksek maliyet oluyor. 1.000 TL dediğinizde ürünü 100 kilo toplasanız kilosunda 10 lira toplama maliyeti gelir. Gerçekten dikkat çekmek gerekiyor bu konulara. Planlamada ise yapılıyor ama icrayı sahaya indiremiyorlar” diye konuştu.