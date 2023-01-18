TOKİ kura sonuçları Kocaeli ve Antalya için belli oluyor

TOKİ kura sonuçları Kocaeli için 2 bin 255 konut ve Antalya için 4 bin 600 konutta belli oluyor. Geride kalan 5 etap kura ile 139 bin 218 konutun hak sahibini belirlenirken 6. etap kuraları 13-22 Ocak tarihleri arasında 7 ilde 24 bin konut için gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesinde kura sonuçları canlı yayında www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek.

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TOKİ sonuçları her gün gerçekleştirilen kura ile belli oluyor. İl il yapılan kura çekimi bugün Antalya ve Kocaeli için gerçekleştirilecek. İlk 5 etapta 139 bin konutun hak sahibi belirlenirken bunlardan 3 bin 116’sı şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764’ü engelli vatandaş, 32 bin 246’sı emekli, 55 bin 587’si genç, 37 bin 505 diğer kategorilerinde hak sahibi oldu.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

18-19-20-21 OCAK 2023: KOCAELİ

18-20-21-22 OCAK 2023: ANTALYA

22 OCAK 2023: YALOVA

23-24 OCAK 2023: ISPARTA

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

SAKARYA’YA KURA ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi” kapsamında Sakarya’da yapılacak 2750 konut için hak sahiplerinin kurayla belirlenmesi tamamlandı.

Serdivan Spor Salonu’ndaki kura çekimi programının ikinci gününde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 5 ilçede yapılacak toplam 990 konut için kuralar çekildi.

Arifiye’de 120, Ferizli’de 250, Hendek’te 220, Kocaali’de 300 ve Taraklı’da yapılacak 100 konut için başvuran vatandaşlardan bazıları salonda hazır bulundu.

Şehit aileleri ve gaziler kontenjandan direkt hak sahibi olurken, engelliler, emekliler, gençler ve diğer gruplar için kura çekimleri yapıldı.

Sakarya kent merkezinde yapılacak 1760 konut için hak sahipleri dün kura töreniyle belirlenmişti. AA