Trendyol GO kuryelerinin eylemi büyüyor: Şirketin genel merkezinde toplandılar

Trendyol GO işçileri çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla Maslak'taki Trendyol Genel Merkezi önünde toplandı. Çok sayıda işçinin katıldığı eyleme siyasi partiler de destek verdi.

Fırat FISTIK

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Trendyol GO işçileri Maslak’taki Trendyol Genel Merkezi önünde ağır çalışma koşullarını ve yapılan zamları protesto etti. Çok sayıda işçinin katıldığı eylemde “Kuryeler burada dimdik ayakta”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil ve parti heyeti Maslak'ta Trendyol Genel Merkezi önünde direnişte olan Trendyol GO kuryelerini ziyaret etti. Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, “Mücadelelerinde Trendyol GO kuryelerinin yanındayız” denildi.

Sol Parti'den de işçilerin eylemine destek mesajı paylaşılarak, “Haklı direnişlerinde Trendyol emekçileriyle omuz omuzayız!” ifadelerine yer verildi.

‘HAKKIMIZI ALMADAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ’

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası Başkanı Kubilay Çelik, “Buraya İstanbul'un her yerinden kurye arkadaşlarımız geldi. Kocaeli'den, Adana'dan gelenler de var. Yılmayacağız. “Kararlıyız, inatçıyız, hakkımızı almadan da geri dönmeyeceğiz” diye konuştu.

Umut-Sen'de yapılan açıklamada ise, “Trendyol Go kuryelerinin haklı talepleri kabul edilsin. Başta yaşanabilir ve maliyetleri karşılayabilir ücret zammı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hakların güvence altına alınması olmak üzere talepler kabul edilecek. Başka yol yok” ifadelerine yer verildi.

KONVOY DÜZENLEDİLER

Öte yandan İstanbul ve İzmir’in çeşitli yerlerinde Trendyol Go kuryeleri dayanışma konvoyu düzenledi. Birkaç gündür eylemlerini sürdüren işçiler dün gece de Trendyol Genel Merkezi önündeydi.

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