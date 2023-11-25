Turizmde karlar tura takıldı

9 ayda 42 milyar dolar gelir elde eden turizmciler, yılı maliyet ve enflasyon baskısı altında bitirmeye hazırlanıyor. Kârdaki düşüş turizmciler için ciddi bir dezavantaja dönüştü.

Sayime BAŞÇI

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2023'e rekor hedeflerle başlayan ve 50.2 milyon ziyaretçi ve 42 milyar dolarlık gelirle sezonu kapatan turizm sektöründe kârlar enflasyon ve maliyet baskısı altında kaldı. Rusya Ukrayna'dan sonra İsrail Filistin arasında başlayan savaş ise rekorları dengeye getirdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, özellikle Euro'nun belli bir seviyede kalmasıyla maliyet artışlarının karşılanamaz hale geldiğine dikkat çekerek, “Üzerimizde çok ciddi bir maliyet baskısı var enflasyonist bir baskı var. Özellikle istihdam maliyetimizin yüzde 100'ün üzerinde yükseldiği genel giderlerimizin, enerji giderlerimizin yüzde 150'lere varan oranlarda yükseldiği bir dönem yaşadık. Fiyatlarımızı sadece yüzde 15 artırabiliyoruz. Maliyetlerimizin bir kısmını Euro kurunun TL karşısında değer kazanması ile kapatırız. Bunu kapatabilecek süreyi çok uzun yaşayamadık.

15 MİLYONU GEÇTİ

Kârlardaki düşüklük bizim için bir dezavantaj oldu. Eskiden yatırımların geri dönüşünü 7-8 yılda alırken şimdi bu 18 yıla çıktı” değerlendirmesini yaptı. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Resort Kongre'sinde soruları yanıtlayan Kavaloğlu, Antalya'nın yıl sonu hedefleri için üzerine düşeni yaptığını ve yılı yüzde 16'lık büyüme ile kapattıklarını dile getirdi. “2019 bizim için rekor yılıydı. Biz o yılı geçtik 15 milyon turisti geçtik. Bölgemizdeki savaş bizi etkiliyor. Bu rezervasyonların azalması değil yavaşlaması şeklinde oldu. Rekorla başlamıştık şimdi dengeyle gidiyor” ifadelerini kullanan Kavaloğlu, sektörün 2024'te de yeni rekorlara imza atabileceğini dile getirdi.

2 milyar dolarlık kredi sağlayacak

Bu yıl kongrenin ana sponsoru olarak destek veren Türkiye İş Bankası sektöre yıllık 1 milyar dolar kredi sağlayacağını açıkladı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Antalya'daki kurumsal şubeyi Turizm İhtisas Şubesi haline dönüştüreceklerini belirterek, “Bizim turizm sektörüne yönelik 1 milyar dolarlık kredi bakiyemiz var. 1 milyar dolarlık kredi hacminin önümüzdeki iki yıllık süreçte 2 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz” dedi. Aran, sektörün iki yılı yatırımla geçirmesi durumunda 2026'da patlama yapabileceğine işaret etti.