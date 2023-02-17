Türk Toraks Derneği’nden sigara üreticilerine bağış tepkisi

Türk Toraks Derneği, Kahramanmaraş Depremi sonrası reklam yasağı olan tütün şirketlerinin reklam ve yardım kampanyası yasağını delerek krizi fırsata çevirdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Türk Toraks Derneği, Kahramanmaraş Depremi sonrası yardım yapan tütün üreticilerine tepki gösterdi. Dernek, reklam yasağı olan bu şirketlerin reklam ve yardım kampanyası yasağını delerek krizi fırsata çevirdiğini belirtti ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Dernekten yapılan yazılı basın açıklamasında, “Şu anda ülkemizde son 100 yılın en büyük felaketlerinden birini yaşamaktayız. Henüz 1999 yılında yaşadığımız Marmara Depreminin yaraları sarılamadan daha büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Milletçe yardım için seferber olduk, hepimizin yüreği acıyla dolu” ifadeleri kullanıldı.

Büyük felaketleri bile fırsata çeviren zihniyetlerin boş durmadığı belirtilen açıklamada Tütün Endüstrisi’nin Marmara Depreminde de yardımlarda bulunduğu hatırlatılarak, “Pandeminin başlangıç dönemlerinde bilim insanları aracılığı ile tütün kullanımının Covid enfeksiyonu riskini azalttığına dair yayınları olduğunu da biliyoruz” denildi.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE AYKIRI

Açıklamada, “(Tütün şirketleri) şu anda yaşadığımız büyük felaket için de çok üzgün olduklarını ve Türkiye'ye her türlü yardımı yapacaklarını açıkladılar. Dünya Sağlık Teşkilatı Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesinin ana maddelerinden biri tütün endüstrisinin her türlü reklam, promosyon ve yardım kampanyalarının yasaklanmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri olduğu belirtilen açıklamada, “İçinde yaşadığımız bu büyük felaketi her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açan bir endüstrinin fırsata çevirmesine engel olmalı ve gerekli önlemleri almalıyız” uyarısında bulunuldu.

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