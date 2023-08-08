Türkiye’nin BAE’ye ihracatı ilk 7 ayda yüzde 31 arttı

Türkiye'nin BAE'ye ihracatı, bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 arttı. BAE'ye en fazla ihracatı mücevher sektörü gerçekleştirdi.

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Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ihracatı, bu yılın 7 ayında 2,5 milyar dolara dayandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin BAE’ye ihracatı, bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 artarak 2 milyar 460 milyon dolara çıktı.

BAE, böylece Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 13. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye bu dönemde en fazla ihracatı 10 milyar 932 milyon dolarla Almanya, 6 milyar 995 milyon dolarla ABD, 6 milyar 607 milyon dolarla İtalya, 6 milyar 471 milyon dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar 720 milyon dolarla Fransa oldu.

BAE ayrıca Türkiye’nin ihracatını en fazla artırdığı 5. ülke oldu. Türkiye’nin BAE’ye dış satımı bu dönemde 580 milyon 227 bin dolar arttı.

ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ayki BAE ziyareti kapsamında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldı.

MÜCEVHER İHRACATINDA BÜYÜK ARTIŞ

Sektörel olarak bakıldığında, BAE’ye en fazla ihracatı mücevher sektörü gerçekleştirdi. Mücevher sektörü, yılın 7 ayında yüzde 76,5 artışla BAE’ye 971 milyon 286 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye’nin BAE’ye mücevher ihracatı yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 420 milyon 916 bin dolar arttı.

Mücevher sektörünü, 156 milyon 946 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 123 milyon 699 bin dolarla elektrik ve elektronik, 107 milyon 532 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 100 milyon 606 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi.

Ülkeye, ihracat artışında mücevher sektörünü 16 milyon 195 bin dolarla elektrik ve elektronik, 12 milyon 935 bin dolarla makine ve aksamları, 10 milyon 250 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 6 milyon 611 bin dolarla iklimlendirme sanayii izledi.

BAE’ye İstanbul’dan 1 milyar 409 milyon dolar, Çorumdan 384 milyon 643 bin dolar, İzmir’den 97 milyon 993 bin dolar, Gaziantep’ten 76 milyon 559 bin dolar, Bursa’dan 70 milyon 17 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. (AA)

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