Tütün ve alkol ürünlerinin satış belgelerine süre düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, mücbir sebep hallerinde, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin süre uzatımına ilişkin belirlenen takvimin ertelenmesinde veya ek zaman verilmesinde yetkili olacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, mücbir sebep hallerinde, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin süre uzatımına ilişkin belirlenen takvimin ertelenmesinde veya ek zaman verilmesinde yetkili olacak.

Bakanlığın, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin, tanıtımına, satışına, sunumuna ve nihai tüketicilere güvenli şekilde ulaşmasına ilişkin her türlü faaliyetin usul ve esaslarını düzenliyor.

ERTELENMESİNE BAKANLIK KARAR VERECEK

Bu yönetmelik uyarınca, satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcıların takip eden yılın ocak ayı başından mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorunda olduğu biliniyor.

Düzenlemeyle yönetmeliğe yeni eklenen hükme göre, satış belgelerine ilişkin süre uzatım işlemi için belirlenen söz konusu dönemin mücbir sebep hallerinde ertelenmesine veya ek zaman verilmesinde Bakanlık yetkili olacak. (AA)

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