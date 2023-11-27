Vakıflar Genel Müdürlüğü yasaları dinlemedi, yüzde 850 kira artışı yaptı

Vakıflar Bölge Müdürlükleri 2024 yılında uygulanacak olan yüzde 200 ile yüzde 850 kira artışları ile ilgili olarak konut ve işyeri kiracılarına ihbarname gönderdi. Bu artışlar Erdoğan’ın, kirada yüzde 200 artış isteyen bir ev sahibine yönelik “Sende vicdan var mı” sözlerini akla getirdi.

Latif SANSÜR

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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde kiracılarına yaptığı 2024 kira artış bildirimi, on binlerce konut ve işyeri kiracısını şoke etti.

İl ve ilçelerin, kiralık ev veya işyerinin konumuna göre yüzde 200 ile yüzde 850 arasında yapılan kira artışlarına tepki gösteren vatandaşlar CİMER ve Vakıflar Müdürlüklerini mesaj yağmuruna tuttu.

Yapılan kira artışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Kasım'da, kirası 2 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen bir kiracı ile arasında geçen diyaloğu aktarıp ev sahibine “Sende vicdan var mı diye sormak durumundayım” sözlerini akla getirdi.

YÜZDE 850’YE VARAN ZAM YAPILDI

Vakıflar Bölge Müdürlükleri Aydın’da kiralara yüzde 330- 600 arasında, Sivas'taki kiracılara yüzde 233 ile 465 arasında, Hatay'da yüzde 800, Ankara'da yüzde 850, İzmir'de 500 zam yaparken, CHP'li milletvekilleri astronomik artışları Meclis gündemine taşıdı.

Sosyal medya platformları ve şikayet siteleri ile seslerini duyurmaya çalışanlar ise yapılan zamların geri alınmasını istedi.

13 yıldır Vakıflar'ın ev kiracısı olduğunu belirten Fikret A., 1307 lira olan kirasının 2024 için 10 bin TL'ye çıkarıldığını belireterek şu ifadelere yer verdi:

“Normalde devletin uyguladığı yüzde 25 kira artışı Vakıf kiracıları için geçerli değil mi? Yapılan zam oranı yüzde 650’dir. Bu ekonomik krizde geçinmek çok zor iken bu kirayı ödememiz mümkün değil.

Ben emekliyim ve dört nüfusa bakıyorum. İki çocuğum var; biri üniversiteye, diğeri ortaokula gidiyor. Eşim çalışmıyor ve emekli maaşım 11 bin TL. Gelirimiz çok düşük, kira artışının iptal edilmesini talep ediyorum. Geçinemiyoruz. Kira zamlarının geri çekilmesini istiyorum” dedi.

‘LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN’

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 6 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait dairede ikamet ettiğini söyleyen Murat T. ise “Kiram yenileme gerekçesiyle, yüzde 450 artış yapılarak 1530 TL den 7 bin TL’ye çıkartıldı. Komşularımızın hepsinin kirasına yüzde 200 ile 700 arasında artış yapıldı. Emekli bir memur olarak mağdur durumdayım. Lütfen sesimizi duyun” diye seslendi.

Ankara Mamak'ta Vakıfların kiracısı olan Gökay Çakır, Vakıflar'ın gönderdiği yazıyı paylaşarak, “Kira artış oranı çok yüksek. 2019 yılından beri Vakıflar kiracısıyım. Bin 21 TL olan kiram 8 bin 500 TL’ye çıktı. Bu nasıl bir düzenleme, bu nasıl bir artış? Yüzde 850 artış, yazık değil mi bu kadar insana? 15 Mayıs 2023’ten beri işim yok. Biz nasıl evimizi geçindireceğiz” diye sordu.

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