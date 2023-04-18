Vanguard: ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimali yüksek

Yatırım danışmanlığı şirketi Vanguard'ın yöneticisi Roger Hallam, ABD'de banka iflasları sonrası sıkılaşan kredi şartları nedeniyle ABD ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında ılımlı bir resesyona girme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Vanguard’a göre, son banka iflaslarının ardından kredi verme koşullarının sıkılaşması, ABD ekonomisini bu yılın ikinci yarısında ılımlı bir durgunluğa sürükleyecek.

Dünyanın en büyük ikinci yatırım danışmanlığı şirketi olan Vanguard’ın Küresel Faiz Oranları Başkanı Roger Hallam, dün çevrimiçi bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kredi standartlarının sıkılaştırılmasının bu yılın ikinci yarısında ekonomiyi resesyona sürükleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

BELİRSİZLİKLER FAZLA

Faizlerdeki oynaklığın kısa vadede yüksek kalmasını bekleyen Hallam, ABD Hazine getirileri üzerinde baskı olduğunu belirterek, “Şu anda çok fazla politika belirsizliği var” dedi.

Hallam, olası bir durgunlukta hisse senetleri gibi riskli varlıklardaki düşüşleri dengelemek için ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin yatırımcılar için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

YELLEN: BANKALAR DAHA TEMKİNLİ DAVRANACAK

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de bu hafta sonu yaptığı konuşmada bankaların artık daha temkinli davranacaklarını ve muhtemelen Fed’in daha fazla faiz artırımı ihtiyacının ortadan kalkacağını belirtmişti.

Yellen, “Bankalar muhtemelen bu ortamda biraz daha temkinli olacak. Bankacılık sisteminde borç verme standartlarında bir miktar sıkılaşma gördük ve daha fazlası da olabilir” dedi.

Yellen, bu durumun Fed'in yapması gereken daha fazla faiz artırımının yerine geçebilecek” bir kredi kısıtlamasına yol açacağını söyledi.

Piyasalar Fed’in mayıs toplantısında oranları 25 baz puan daha faiz artırmasını bekliyor.