Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 104,5 milyar TL’lik sermaye transferi planı

Bloomberg, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye'deki kamu bankalarında beklenenden çok daha fazla sermaye artışı planlandığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bankalarına 100 milyar TL’nin üstünde sermaye transferi yapmaya hazırlanıyor.

Fırat Kozok imzasıyla yayımlanan haberde, bu hamlenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerine iki aydan az bir süre kala ekonomik büyümeyi ateşlemek için yaptığı son girişim olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi olan bir yetkiliye göre TVF, Ziraat Bankası’nın sermayesine 40 milyar lira, Vakıfbank ve Halk Bankası’nın sermayesine ise 30’ar milyar lira aktaracak. Ziraat Katılım’ın sermayesine ise 4,5 milyar lira eklenecek. Böylece kamu bankalarına toplam 104,5 milyar liraya aktarılacak.

TVF konu ile ilgili yorum yapmadı. Fon, Ziraat Bankası’nın tamamına sahip. Varlık Fonu, diğer iki bankada ise çoğunluk hissedarı konumunda.

AÇIKLANAN RAKAMDAN 44 MİLYAR TL FAZLA

Geçtiğimiz aylarda TVF’nin Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’a 20’şer milyar lira sermaye artırımı gerçekleştireceği aktarılmıştı.

Bankaların sermaye artırım hamlesi, AKP yönetiminin ucuz kredilerle ekonomiyi canlandırma politikasının bir parçası olarak görülüyor. Geçtiğimiz ay meydana gelen deprem nedeniyle bankalar depremden etkilenen bölgelerde kredilere öncelik veriyor.