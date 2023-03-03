Vatandaş soğana muhtaç oldu

Antalya halinde kilogram fiyatı 7.84 TL’ye kadar çıkan soğanın kilogramı markette 19.75 TL’yi buldu. Patatesin kilogramı ise halde 14.70 TL’yi gördü markette 20 lirayı aştı.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Mutfağın olmazsa olmazı ve dar gelirli vatandaşın en çok tükettiği kuru soğan ve patates yılın ilk aylarında hızlı fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Önceki yıllarda 100 lira ile haftalık sebze alışverişini yapabilen vatandaş bugün ise bu paraya sadece 4 kilogram patates veya 5 kilogram kuru soğan alabilir hale geldi. Fiyatlar “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” dizelerini hatırlattı. Fiyatlardaki bu yüksek artışta depoların boşalması ile üretimdeki düşüşün etkisi oldu.

OCAK AYINDA 6 LİRAYDI

Ocak ayında Antalya hallerinde kilogram fiyatı 8.25 TL olan patates, şubat ayında 10.09 TL'ye çıktı. Mart ayının bu ilk günlerinde ise patatesin haldeki kilogram fiyatı 14.70 TL'ye ulaştı. Kuru soğanın kilogram fiyatı ise ocakta 6 TL iken şubatta 3.49 TL'ye geriledi. Soğanın bugünlerde haldeki kilogram fiyatı ise iki katından fazla artarak 7.84 TL'ye çıktı. Patatesteki fiyat artışı bir ayda yüzde 45.7 olurken soğandaki artış ise yüzde 124.6'ya ulaştı. Patatesin marketteki kilogram fiyatı 22.90 TL'ye kadar çıkarken, kuru soğan ise tezgahta 19.75 TL'den yerini alıyor.

Öte yandan Antalya Ticaret Borsası (ATB), şubat ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ni açıkladı. Buna göre şubat ayında miktar endeksleri, domateste 33, sebzede 50 ve meyvede 71 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 1.401, sebzede 1. 544 ve meyvede 989 olarak yansıdı. Şubat ayında domatesin fiyatı yıllık yüzde 109.87 artarken, sebze fiyatları yüzde 87.18 yükseldi. Meyve fiyatları ise yıllık yüzde 120.72 artış ile rekor kırdı. Şubat ayında domates fiyatı son 5 yılın en yüksek üçüncü değeri olarak gerçekleşti.

Miktarlar azaldı fiyatlar katlandı

Antalya Ticaret Borsası'nın verilerine göre şubatta bir önceki aya göre domates miktarı yüzde 36.63 azaldı. Domatesteki aylık fiyat artışı ise yüzde 43.43 oldu. Aylık sebze işlem miktar endeksi de yüzde 24.56 azaldı, sebzede fiyatlar ise yüzde 39.37 artış gösterdi. Son 5 yılın şubat ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi rekor seviyede azalırken, fiyat endeksi de rekor düzeyde arttı. Şubatta meyve işlem miktar endeksinde yüzde 2.70 düşüş, fiyatlarda yüzde 9.70 artış yaşandı.