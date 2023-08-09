Vatandaşların yüzde 62’si temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan korkuyor

Türkiye'de vatandaşların çok büyük bir çoğunluğu sahip olduğu hayat standartlarını kaybetmekten, asgari ihtiyaçlarını karşılayamamaktan, eğitim alamamaktan ve borçlarını ödeyememekten korkuyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yöneylem Araştırma’nın gerçekleştirdiği ‘Türkiye Siyaset Paneli Ekonomik Krizin Vatandaş Üzerindeki Etkileri’ araştırmasına göre, vatandaşların yüzde 67’si hayat standartlarını kaybetmekten korkuyor.

Şirketin 27-31 Temmuz tarihleri arasında 27 ilde 2100 vatandaşla gerçekleştirdiği görüşmelerden elde edilen verilere göre Türkiye’de vatandaşların büyük çoğunluğu sahip olduğu hayat standartlarını kaybetmekten, asgari ihtiyaçlarını karşılayamamaktan, eğitim alamamaktan ve borçlarını ödeyememekten korkuyor.

GEÇİM KORKUSU BÜYÜK

Yapılan araştırmadan öne çıkan sonuçlar şöyle:

* Vatandaşların yüzde 67'si hayat standardını kaybetmekten korkarken hayat standardını kaybetmekten korkmayanların oranı yüzde 25,6 oldu.

* Vatandaşların yüzde 58,6’sı sağlık harcamalarını karşılayamamaktan korkuyor. Vatandaşların yüzde 34,7’sinin ise bu konuda bir endişesi bulunmuyor.

* Vatandaşların yüzde 62'si asgari ihtiyaçlarını karşılayamamaktan korkarken 29,4’ünün böyle bir korkusu bulunmuyor.

* Katılımcıların yüzde 55'i kendisinin ya da aile bireylerinin eğitim alamamasından endişe ederken yüzde 39,8’inin böyle bir endişesi bulunmuyor.

* Vatandaşların 53,4’ü işini kaybetmekten veya iş bulamamaktan korkarken 40,6’sının bu yönde bir endişesi bulunmuyor.

* Ankete katılanların yüzde 64'ü borçlarını ödeyememekten korkarken 28,3’ünün böyle bir endişesi bulunmuyor.

İlginizi Çekebilir Türkiye ile İngiltere arasında anlaşma: Kaçak Türkleri daha hızlı gönderecekler