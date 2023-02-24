Yapı ruhsatı verilen bina sayısı dördüncü çeyrekte yüzde 11,3 azaldı

TÜİK verilerine göre, 2022'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 11,3, daire sayısı yüzde 2,1 ve yüzölçümü yüzde 7,1 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) IV. Çeyrek: Ekim – Aralık, 2022’ye ilişkin Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 11,3, daire sayısı yüzde 2,1 ve yüzölçümü yüzde 7,1 azaldı.

Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 48 milyon metrekare iken; bunun 26,4 milyon metrekaresi konut, 11,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 10,0 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK PAY 2 VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARA

Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 32,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 3,9, daire sayısı yüzde 9 ve yüzölçümü yüzde 6,6 azaldı.

Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 27,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,4 milyon metrekare iken; bunun 22,2 milyon metrekaresi konut, 9,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

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