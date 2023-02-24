Yılın ilk ayında 1646 şirket kapandı

TOBB verilerine göre, 2023 yılı Ocak ayında kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 52,6 artarak 1646'ya yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Ocak’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk ayında 1646 şirket kapandı.

2023 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 52,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 29 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11 arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 65,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 75,2 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 oranında azaldı.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GERİLEME

Kurulan şirket sayısının aylık bazda azalırken, yıllık bazda arttığı görüldü.

Buna göre, ocak ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,5 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,7 oranında azaldı.

2023 yılı Ocak ayında, 2022 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 76,2 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,4 oranında arttı.

EN ÇOK KAPANMA YİNE PERAKENDE TİCARETTE

TOBB verilerine göre, Ocak 2023'te şirket ve kooperatiflerin 4 bin 835'i ticaret, 2 bin 227'si imalat ve 1.890'ı inşaat sektöründe kuruldu.

Ocak 2023'te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 990'ı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 602'si inşaat, 252'si imalat sektöründe yer aldı.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 534'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 236'sı inşaat, 235'i imalat sektöründe yer aldı.

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