Yılport, Gana’nın Takoradi limanının hakim ortağı oldu

Amsterdam ve İstanbul merkezli Yıldırım Group'un bir iştiraki olan Yılport Holding, Gana'nın Takoradi liman işletmecisinde yüzde 35 hisse alarak hakim ortak olacak.

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Yılport Holding, Gana’nın Takoradi limanının işletmecisinin yüzde 35 hissesini Afrika Finans Kurumu’ndan (AFC) satın alarak işletmenin hakim ortağı olacak.

AFC, anlaşmanın değerini açıklamadı ancak Atlantic Terminal Services Limited şirketine yaptığı 138 milyon dolar yatırımından iki haneli getiri aldığını belirtti.

Yılport’un ocakta Takordi’ye yaptığı ilk yatırımın ardından bu anlaşma şirketin Afrika’daki payını genişletirken AFC anlaşmanın üçüncü partilerden sermaye çekebilmesine ve Afrika altyapısında yatırımlarının riskini azaltabilmesine bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

‘AFRİKA’DAKİ VARLIĞIMIZ İÇİN STRATEJİK GEÇİT’

Yılport’un CEO’su Robert Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada “Afrika piyasasında varlığımızı sağlamlaştırabilmemiz için bu (anlaşma) bize stratejik bir geçit açıyor” dedi.

Yılport Holding, Amsterdam ve İstanbul merkezli Yıldırım Group’un bir iştiraki.

Ibistek ve Ghana Ports & Harbours Authority, Takoradi’nin sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 30 hissedarı kalmaya devam edecek.

Gana’nın batı bölgesindeki limanı Takoradi batı ve merkez Gana ile komşusu olup denize sınırı olmayan ülkeler için konteyner ve çok amaçlı terminali ile bir geçit noktası görüyor. Yılport, limanı bölge için lojistik ve ticaret merkezi haline getirmek istediğini belirtti. (REUTERS)

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