Yoksul hane sayısı 1 yılda 1 milyon arttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl tanıtılan Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında 2022 yılı Haziran ayında 2.5 milyon haneye yardım edildi. Bu yıl haziranda ise sayı bir milyon artarak 3.5 milyon haneye yükseldi.

Deniz AYHAN

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Destek programı ile ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay süreyle maddi destek sağlanıyor. Hanelere kişi başına düşen aylık gelire göre 850-1.250 lira arasında yardım yapılıyor. Geçen yıl başlatılan 15 milyar liralık ‘Türkiye Aile Destek Programı' kapsamda 2.5 milyon aileye yapılan destek 2.5 milyar TL oldu. Kasım 2022'de de ödeme yapılan hane sayısı 2.5 milyonda kaldı ancak ödenen tutar artırılarak toplamda 3.2 milyar TL'ye çıktı. Bu yılın ocak ayında ise 3 milyon haneye yardım yapıldı.

3.5 MİLYON OLDU

2023'ün Haziran ayında ise Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanan hane sayısı 3.5 milyona yükseldi. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4.5 milyar TL ödeme yaptıklarını açıkladı. Programdan yararlanan hanelere, gelirlerine göre, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen destek ödemeleri yaptıkları bilgisini veren Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.