Yunanistan’daki tren kazasının ardından demiryolu çalışanlarından greve devam kararı

Yunanistan'da iki gün önce meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından demir yolları çalışanları dün başlattıkları greve devam kararı aldı.

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Yunanistan’da iki gün önce meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının yankıları sürüyor.

Demir yolları çalışanları yaşanan kazanın ardından dün başlattıkları greve devam kararı aldıklarını açıkladı.

Panhelenik Demir Yolları Çalışanları Federasyonu (POS) yaptığı açıklamada, önceki yıllarda bakanlık, işletmeler ve siyasi partilere gönderilmiş mektuplar temelinde, demir yollarıyla ilgili tüm sorunları içeren bir yazı kaleme alacaklarını ve Ulaştırma Bakanlığı ile siyasi partilerden konuya ilişkin randevu talep edeceklerini belirtti.

24 SAATLİK GREV

Demir yollarının güvenliğinin sağlanması konusunun görüşmelerde masaya yatırılacağının belirtildiği açıklamada, güvenlik önlemlerinin alınması için de net bir takvim belirlenmesinin isteneceği ifade edildi.

Açıklamada, tüm ülke genelinde demir yollarının bugün de 24 saatlik greve gideceği kaydedildi.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLECEK

Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, kazada kayıp olarak listelenen 56 kişi için arama çalışmalarının bugün öğlen tamamlanması ve raydan çıkan trenin üçüncü vagonunun da bugün vinçle kaldırılması planlanıyor.

Kimlik tespiti yapılan cenazelerin de ailelerine bugün teslim edilmesi öngörülüyor.

İLK CENAZE BUGÜN

Kazada hayatını kaybedenlere ait ilk cenaze töreni bugün Katerini’de yapılacak.

Yunan basınında yer alan habere göre, bugün cenaze töreni yapılacak bir çocuk annesi, 34 yaşındaki Athina Kaçara’nın aynı trende bulunan eşinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden makinist Nikos Nalbantis’in SKAI TV’ye konuşan yakını Konstandinos Koridopulos, Nalbantis’in babasının Türkiye’de cezaevinde olduğunu belirtti.

Koridopulos, Nalbantis’in babasının cezasının nisan ayındaki Paskalya’dan sonra biteceğini belirterek, “Çocuğunun cenazesinde olamayacak. Devlete, (Yunanistan Dışişleri Bakanı) Nikos Dendias’a ricada bulunmak istiyorum. Acaba (babasının cenazeye) gelebilmesi için yapabileceğimiz bir şey var mıdır?” diye konuştu.

ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Salı günü geç saatlerde 350’den fazla yolcunun olduğu yüksek hızlı bir yolcu treniyle bir yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonlar raylardan çıkmış, ezilmiş ve alev almıştı.

Tren kazasından sonra bölgedeki bir tren istasyonu müdürü tutuklanmış ve Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. (AA, REUTERS)

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