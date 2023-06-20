Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Kiraya yüzde 25 zam sınırı ne zaman bitecek?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla her ay belli olan kira artış oranı geçtiğimiz yıl yüzde 25'te sabitlendi. Temmuz ayında sona erecek olan kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yüzde 25 kira zam sınırı hakkında "Üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

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TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı düzenlenmesinde geçtiğimiz yıl değişikliğe gidildi. Kira artış oranı 1 Temmuz 2023 yılına kadar bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek. Temmuz ayında bitecek düzenleme için Adalet Bakanı açıklamalarda bulundu.

KİRAYA YÜZDE 25 ZAM SINIRI UZATILDI MI?

Geçtiğimiz yıl, kira fiyatlarındaki sert artış sonucu önlem alınmış ve temmuz ayından itibaren konut kira artışları yüzde 25’le sınırlandırılmıştı.

Uygulamanın bu yılda devam edeceği bildirildi. Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde yirmi beş artış yapılabilmesini içeren düzenlemeyle ilgili çalışma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Bakan Tunç, konunun bakanlığın değil TBMM'nin yetkisinde olduğunu kaydetti.

Tunç, söz konusu düzenlemenin süresinin 1 Temmuz'da dolacağının hatırlatılması üzerine, “Çalışıyoruz, yetişir.” yanıtını verdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete’de 11 Haziran 2022’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, konut kiralarının 1 Temmuz 2023'e kadar söz konusu oranın üzerinde artışını yasak getirmişti.