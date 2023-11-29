AKP-MHP oylarıyla kabul edildi… İstanbul’da kupon arazide dikkat çeken değişiklik

Kasımpaşa’da yaklaşık 8 bin 700 metrekarelik hisseli şahıs ve özel şirket mülkiyetindeki arazinin imar planlarında yapılan değişiklik ile yaya yolları iptal edilerek ticaret alanı arttırıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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Kasımpaşa'da yaklaşık 8 bin 700 metrekarelik hisseli şahıs ve özel şirket mülkiyetindeki arazinin imar planlarında yapılan değişiklik ile yaya yolları iptal edilerek ticaret alanı arttırıldı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da Küçük Piyale Mahallesi'nde “emsal 2, kat yüksekliği 6 kat(21.50 metre)” yapılanma şartlarında ticaret alanı, yaya yolu, ve park alanında kalan toplam 8 bin 690 metrekarelik arazinin imarı Beyoğlu Belediye Meclisi kararı ile geçtiğimiz mart ayında değiştirilerek jet hızıyla onay için İBB Meclisi'ne gönderildi.

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarında oya sunulan imar planı değişikliği ile 7 metre genişliğindeki yaya yollarının iptal edilerek arazinin aynı yapılaşma koşullarından ticaret ve park olarak düzenlendiği görüldü. Plan ile araziye kamu ve özel hizmet ofisleri, AVM, otel yapılabilecek.

“DEĞER ARTIŞI OLDU, KAMUYA PAY VERİLMELİ”

Parsellerin büyük kısmı özel bir şirketin mülkiyetinde bulunuyor.

Plan değişikliği ile bin 160 metrekarelik yaya yolu iptal edilince 5 bin 750 metrekarelik ticaret alanı 6 bin 600 metrekareye çıkarıldı.

İBB birimleri tarafından yapılan incelemede, iptal edilen yaya yolu ile aynı şirkete ait olan parsellere bütüncül bir ticaret alanı oluşturularak gayrimenkullerin değerinde artışa neden olunduğundan 2020 tarihli “uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının, değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasına” yönelik hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Plan değişikliği CHP grubunun itirazına karşın, çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.