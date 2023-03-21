Benesta’dan yeni kampanya

Türkiye'de Benesta ile markalı konut sektörüne faaliyet gösteren Esta Construction, İstanbul Acıbadem'de yapımını sürdürdüğü Benesta BenLeo projesinde ödeme kampanyası başlattı.

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İstanbul’un gözde semtlerinden Acıbadem'de yapımı süren Benesta Benleo Acıbadem'de yeni bir ödeme kampanyası başladı.

Esta Construction tarafından hayata geçirilen projede, 120 ay vadeyle konut fiyatının yüzde 80’inine kadar kredi kullanmak artık mümkün. Peşin ödemelerde de yüzde 25 indirim kampanyasının başladığı projede kişiye özel esnek ödeme planları da yer alıyor.

Tüm yapı güvenliği unsurları, son deprem yönetmeliği olarak kabul edilen 2019 düzenlemeleri esas alınarak planlanan projede, 1+1'den 5+1'e kadar değişen daire tipleri; simpleks, bahçe dubleks, çatı dubleks, teras bahçeli ve Sarayburnu'ndan Kalamış'a 180 derece deniz manzaralı loft daireler bulunuyor.

Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “550 daireli projemizi ‘Her Şey Dahil Lüks' konsepti ile alıcıların beğenilerine sunuyoruz. Teslimlerini ise 2024 Aralık ayında gerçekleştirmeye başlayacağız” dedi.

200 dönüm büyüklüğündeki GATA Ormanı'na komşu projedeki sosyal yaşama yeşil alan tasarımlarıyla öncelik verdiklerini belirten Roksana Diker, “30 dönümlük arazimizin 15 dönümünü Benleo Park'a ayırdık. Parkta her yaş grubu için yirmiden fazla aktivite alanı var. Acıbadem bölgesinde hatta Anadolu yakasında bir vaha olarak nitelendirebiliriz” diye konuştu.

Dünya standartlarında komşu, Çamlıca ve Avrupa Yakası'nın yanı başında, Avrasya Tüneli'ne 5 dakika mesafedeyiz. Yerlerin ve yönlerin kesişim noktasında çok özel bir lokasyonda konumlanmamız da bu projeyi çok ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor'' dedi.