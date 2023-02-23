Bloomberg: Deprem Türkiye’de kira krizini derinleştirdi

Bloomberg, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle kiralık konut krizinin arttığını yazdı. Haberde insanların fay hatlarına uzak yerleri tercih etmeye çalıştığı ve bazı ev sahiplerinin fiyatları artırdığı aktarıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li finans ajansı Bloomberg, Kahramanmaraş depreminin ardından ülke içerisinde yaşanan göç nedeniyle kiralık konut krizinin derinleştiğini belirtti.

Bloomberg’te İnci Özbek ve Taylan Bilgiç imzasıyla yayımlanan haberde 6 Şubat depreminin ardından milyonlarca insanın kalacak yer aramak için harekete geçtiği, bu durumun ülkedeki konut krizini daha da şiddetlendirdiği belirtildi.

KİRALAR ARTTI

Haberde İstanbul merkezli TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin yaptığı araştırmanın sonuçları aktarıldı. Araştırmaya göre, ülkenin güneydoğusundan komşu illere ve daha batıdaki büyük şehirlere göç, kiralarda yüzde 45’e varan artışlara neden oldu.

Öte yandan batıdaki büyükşehirlerde yaşayan insanlar da fay hatlarından uzak veya sağlam olduğunu düşündükleri mahallelere akın ettiği belirtildi.

EMLAKÇILAR: TALEP ARTTI

İstanbul’un zengin semtlerinden Zekeriyaköy’de emlakçı olan Ahmet Onsoy, Bloomberg’e verdiği demeçte, “Hem kiralama hem de satın alma taleplerinde büyük bir artış var. Riskli olarak vurgulanan bölgelerde yaşayan insanlar ofislerimize akın etti, ancak kiralık çok fazla ev kalmadı” dedi.

İzmir Urla’da emlakçılık yapan Günay Levent ise “Şehir merkezinden ve diğer büyük şehirlerden müstakil evler veya az katlı apartman daireleri için müşteriler arıyor. Birçoğu özellikle fay hatlarının yerini soruyor” dedi. Levent, “Ev sahipleri buna tepki olarak fiyatları artırmaya başladı” dedi.

Haberde ayrıca yabancıya satışların ülkedeki konut sektöründe yarattığı sorunlara değinilerek muhalefet liderlerinin yabancılara satışın yasaklanması yönündeki çağrıları hatırlatıldı.