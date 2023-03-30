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Bu faiz oranları ile ev almak hayal

Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki hızlı artış durdurulamıyor. Birçok kişi en temel hak olan barınma sorununu çözmüş değil. Ev sahiplerinden şikayetçi olan kiracılar kredi yoluyla ev sahibi olma yoluna başvuruyor. SÖZCÜ TV'ye konuşan ekonomist Oğuz Demir faiz oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, vatandaşın ev almasının hayal olduğunu rakamlarla anlattı!

Yayınlanma: 08:54 - 30 Mart 2023 Güncellenme:
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