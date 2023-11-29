Dubai, lüks konut satışındaki küresel yavaşlamayı önlüyor

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank'ın raporuna göre lüks konut satışları üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşerken Dubai'de satışlar arttı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank tarafından yayımlanan rapora göre yavaşlayan emlak piyasası lüks konut satışlarında da etkili oldu.

Covid-19 döneminde ultra zenginlerin daha büyük mülkler ve tatil yeri benzeri olanaklara sahip ikinci evler arayışına geçmesiyle artan emlak satışları, emlak piyasasının en üst dilimini bile etkileyen yüksek faiz oranlarıyla birlikte düşüşe geçmişti.

Rapora göre, temmuz ve eylül ayları arasında 12 küresel pazarda 10 milyon doların üzerinde toplam 362 ev satıldı. Böylelikle 10 milyon doların üzerindeki lüks konut satışları üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 2,4 düştü.

2021'deki 40,7 milyar dolarlık toplam satışa karşın lüks satışların toplam değeri son 12 ayda 31,7 milyar dolara düştü. Ancak bu rakam, salgın öncesi dönemdeki 18,6 milyar dolarlık satışların hâlâ çok üzerinde bulunuyor.

LÜKS KONUT PİYASASINDA DUABİ ZİRVEDE

Knight Frank’ın üçüncü çeyrek raporuna göre en çok lüks konut satışı 89 adetle Dubai’de olurken onu 51 satışla Londra, 39 satışla Hong Kong, 36 satışla Los Angeles, 34 satışla New York izledi.

Üçüncü çeyrekte geçen yıla kıyasla daha az sayıda lüks konut satılsa da birkaç şehirde satışlar arttı.

Dubai’de 2022’nin üçüncü çeyreğinde 58 tane lüks konut satılırken bu rakam 2023’te 89 adete yükselerek yavaşlamayı tersine çevirdi. Cenevre ve Hong Kong’da da artış kaydedildi.

Diğer bir yandan Londra’da, üçüncü çeyrekte süper-prime olarak adlandırılan 51 ev satıldı, bu rakam geçen yıl 63’tü. Singapur’da da satışlar 34’ten 13’e düştü. New York’ta da düşüş görüldü.

SATIŞLARIN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Knight Frank Küresel Araştırma Müdürü Liam Bailey ise lüks konut piyasasının diğer konut piyasalarına kıyasla daha dirençli olduğunu söyledi.

Bailey konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Lüks konut satışları diğer konut piyasalarına kıyasla oldukça dirençli oldu. Seyahatlerdeki toparlanma ve yeni inşaatların tamamlanması satışları desteklemeye yardımcı oldu” dedi.

Knight Frank, daha az lüks konut inşa edildiği için satışların önümüzdeki yıl daha da düşmesini bekliyor.

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