Elde kalan lüks konutların bütçeye yükü 660 milyar lira!

Orta ve üst gelirliye ucuz konut desteği için devleti 442 milyar liraya varan tutarda borçlandıracak düzenlemeden geri adım atıldı. Ancak bu sefer de bütçeye yükü 660 milyar liraya çıktı.

Erdoğan SÜZER

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Müteahhitlerin elde kalan lüks konutlarının seçim öncesinde satışını hızlandıracak orta ve üst gelir grubuna yönelik konut finansman desteğinde devleti 442 milyar lira borçlandıracak düzenleme gece yarısı değiştirildi.

AKP milletvekillerinin verdiği önergeyle 221 milyar lirayla başlayan ve Cumhurbaşkanı yetkisiyle 442 milyar liraya kadar çıkarılması öngörülen konut finansmanında destek tutarı ‘yıllık' 220 milyar lira olarak değiştirildi. Devlet desteği 3 yıllık bir dönemde verileceği için 3 yılın sonunda bütçeden konuta aktarılacak kaynak tutarı 660 milyar liraya ulaşabilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen önergeyle, 2023 yılı bütçe ödeneklerinin yüzde 10'una varan oranlarda borçlanma yapılarak konut finansmanına destek aktarma maddesi değiştirildi. Önergeyle yeni konut desteği için, ‘bir takvim yılı içerisinde 220 milyar TL'yi aşamaz' ifadesi eklendi. Bu destek Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçe ödeneklerinden belirlenecek bir kamu bankasına aktarılacak. Kamu bankası da krediyi verecek özel bankalara bu kaynağı gönderecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DE EKLENDİ

Kabul edilen önergeyle ayrıca, büyük müteahhitlik firmalarının yanı sıra arsa payı ve kat karşılığı sözleşmesi ile inşa edilen konutların faiz destekli satışının da önü açıldı. Kentsel dönüşüm dahil olmak üzere küçük müteahhitlerin yaptığı sıfır konutların da yüzde 0.69 faizle satılması mümkün olacak.

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