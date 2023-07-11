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İngiltere’de ortalama 2 yıllık konut kredisi faizi yüzde 6,63’e yükseldi

Finansal veri sağlayıcısı Moneyfacts, İngiltere'de ortalama 2 yıllık sabit konut kredisi faizi, yüzde 6,63'e ulaştığını açıkladı.

Yayınlanma: 09:51 - 11 Temmuz 2023 Güncellenme:
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İngiltere’de ortalama 2 yıllık konut kredisi faizi yüzde 6,63’e yükseldi

İngiltere’de ortalama 2 yıllık sabit konut kredisi faizi, yüzde 6,63’e ulaştı.

Finansal veri sağlayıcısı Moneyfacts’den yapılan açıklamada, ülkede ortalama 2 yıllık sabit konut kredisinin yüzde 6,63’e yükseldiği bildirildi.

Geçen yılın ekim ayında hükümet bütçesine ilişkin yaşanan kriz nedeniyle ülkede ortalama 2 yıllık sabit konut kredisi faizi, yüzde 6,65 seviyesinde kaydedilmişti.

KONUT SATIŞLARINDA BASKI OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, artan faiz oranlarının konut satışları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Ülkede ortalama 5 yıllık sabit konut kredisi faizi, geçen yıl yaklaşık yüzde 3 seviyesinde bulunuyordu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50’den yüzde 5’e yükseltmişti.

Ülkede yıllık enflasyon da mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalmıştı. (AA)

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