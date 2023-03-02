“Kaç kaçak yapı yıkıldı? Açıklansın”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çağrıda bulunan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, depremde, imar affına alınan kaç yapının yıkıldığını sordu.

Yavuz ALATAN

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremde affedilen kaç yapının yıkıldığının açıklamasını istedi.

“Depremin etkili olduğu bölgelerde yapı kayıt belgesi alan kaçak yapıların kaçının yıkıma uğradığını, kaç yurttaşın bu kaçak konutlarda yaşamını yitirdiğini derhal açıklamalıdır. Sorumular yargılanmalıdır” diyen Koramaz, şu ifadeleri kullandı:

SORUMLULUKTAN KAÇAN AÇIKLAMALAR

– Ağır kayıplar yaşadığımız depremlerin sonrasında zaman artık sorma, sorgulama ve sorumlular ile hesaplaşma zamanıdır. İktidarın ileri gelenleri önceki dönemlerde yangınlarda, sellerde, depremlerde olduğu gibi yaşanan doğa olayını “kader”e bağlayan ve bu yolla sorumluluktan kaçan açıklamalar yapmaktadır.

– Böylelikle ilk tepkileri bertaraf ettiğini düşünen AKP hükümeti ve sözcüleri, organize bir biçimde yarattıkları sistemi ve sistem kaynaklı ihmalleri görünmez kılarak Birliğimiz ve bağlı Odaları başta olmak üzere soran ve sorgulayan tüm kesimleri suçlu ilan etme çabasına girmiş durumdadır.

– Bakanlık sessiz. 2018 yılında çıkarılan imar affı ile yapı sahibinin beyanı yeterli bulunarak, hiçbir denetim olmaksızın kaçak yapılara ruhsat verildi. Kaçak yapı statüsü kaldırılarak, ilgili yapıların kentsel hizmetlerden yararlanması sağlandı. Şehircilik ilkelerine aykırı üretilmiş, nitelikli mühendislik hizmetlerinden yoksun bu yapıların affedilmesinin, deprem, sel gibi doğa olaylarını afete dönüştüreceği uyarılarımız dikkate alınmadı.

7 MİLYON YAPI KAYIT BELGESİ VERİLDİ

– Uygulama sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, imar affı kapsamında Türkiye genelinde toplam 7 milyon 85 bin 969 adet Yapı Kayıt Belgesi verildiğini, bunların 5 milyon 848 bin 927 adedini konutların oluşturduğunu ve bu kapsamda 25 milyar 592 milyon TL'nin toplandığını açıklamıştır. Aynı şekilde bizzat AKP Genel Başkanı tarafından deprem bölgesinde bulunan ve en çok kaybın yaşandığı Kahramanmaraş'ta 144 bin 556 ve Hatay'da 205 bin yapının imar affı kapsamında affedildiği açıklanmıştır.

AKP iktidarı, imar affı sürecinde yapının güvenliğini mülk sahibine bırakarak sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmıştır. Bakanlık ısrarla sorduğumuz yapı kayıt belgesi alan binaların kaçının depremde yıkıldığını, kaçının ağır hasarlı, orta hasarlı, hafif hasarlı olduğuna ilişkin sorularımıza henüz bir yanıt vermemiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin etkili olduğu bölgede yapı kayıt belgesi alan kaçak yapıların kaçının yıkıma uğradığını, kaç yurttaşın bu kaçak konutlarda yaşamını yitirdiğini derhal açıklamalıdır.

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