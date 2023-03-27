Deprem bahane, rant şahane

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, iktidarın İstanbul’u depreme karşı güçlendirmek için iki yakada rezerv alanlara riskli konutları taşıma planına tepki gösterdi. Bu planın kentsel dönüşüm sorununu çözmeyeceğini örneklerle anlatan Akgün, İstanbul’da riskli yapıların taşınması için rezerv yapı alanı ilan edilen yaklaşık 385 milyon metrekarelik alanının büyük kısmına lüks konut projeleri inşa edildiğine ve tek bir riskli konutun bile dönüştürülmesi için kullanılmadığına dikkat çekti.

Sözcü İstanbul

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Büyük deprem beklenen İstanbul'un riskli yapı stokunu güçlendirmek için yerel yönetimler ve merkezi idare bir dizi proje açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın riskli 1.5 milyon daireyi, kentin Anadolu ve Avrupa yakasındaki iki rezerv alana taşıma planı tartışma yaratmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bahsedilen rezerv yapı alanlarının nerede olduğunu kendilerinin bilmediğini belirterek “Bırakın 1,5 milyon bağımsız bölümü taşımayı, 1.5 milyon eşyayı evden eve nakliyatla taşısın, bakalım kaç senede taşıyacak. Ya da taşıdığı zaman diğer semtler ne olacak?” diye tepki göstermişti.

130 ADET RİSKLİ ALAN KARARI ALINDI

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün de sosyal medya hesabından, riskli konutların taşınacağı güvenli konutları inşa etmek üzere alınan “rezerv yapı alanı” kararlarını örnekleriyle anlatarak eleştirdi.

Akgün “İstanbul’da yine birkaç milyonluk yeni şehirlerin kurulmasından bahsediliyor. Bu da kentsel dönüşüm sorununu çözecekmiş. Şimdiye kadar ne yapıldı, bir bakalım. 6306 sayılı yasa 2012 yılında kabul edildikten sonra İstanbul’da 130 adet (38.548 hektar- 385 milyon 480 bin metrekare) rezerv alan ilan edildi. Rezerv alanlarda bugün 350 bin kişi yaşıyor” dedi.

“BAKANLIK 3 MİLYON EK NÜFUS PLANLADI”

130 adet rezerv yapı alanının 59’unun imar planlarının bakanlık tarafından yapıldığını belirten Akgün “Buralarda 3 milyon 382 bin kişinin yaşamasını uygun gördü. Evet, 3 milyon ilave nüfus. Bu alanların 20’si lüks konut projesi olmak üzere 37’sinde uygulama başladı” dedi.

“TEK BİR RİSKLİ YAPININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN KULLANILMADI”

Örnek olarak Zeytinburnu eski Nakliyeciler Sitesi, Çekmeköy askeri alan, Beşiktaş Dikimevi, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki lüks konut projelerini sıralayan Akgün “Bu arazilerin hiçbiri tek bir riskli yapının dönüştürülmesi için dahi kullanılmadı.

Örneğin Eyüpsultan’daki spor alanlarının, yeşil alanların rezerv alan ilan edilerek, konut imarlı olarak planlanması, lüks konut olarak toplanma alanlarında inşaat yapılması İstanbul’u depreme nasıl dayanıklı hale getirmiştir? Buna karşı çıkmak kentsel dönüşüme karşı olmak mıdır?” diye tepki gösterdi.

“KANAL İSTANBUL EN BÜYÜK GAYRİMENKUL PROJESİ”

Rezerv alanlarının en büyüğü olan Kanal İstanbul ve çevresine kurulacak Yenişehir projesine işaret eden Akgün “İstanbul’un son tarım alanlarını, su havzalarını, orman alanlarını imara açan en büyük gayrimenkul projesi. Çevresinde ilan edilen ek rezerv alanlar da cabası. Sonuç olarak; İstanbul’u bir rant yaratma aracı olarak gören, sürekli İstanbul’a ek nüfus ve maliyetler getiren bu anlayışın bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Deprem Seferberlik Planı kapsamında; İstanbul’u acilen afetlere dirençli hale getirmeliyiz” dedi.