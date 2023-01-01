2022’de en çok kazandıran hisseler belli oldu

2022 yılında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 196,57'lik getiriye ulaşırken yılın en çok kazandıran ve kaybettirenler sıralaması da netleşti.

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Yatırımcılar, geçen yıl borsa, altın ve döviz gibi başlıca yatırım araçlarından kazanç elde ederken, en fazla getiriyi yüzde 196,57 ile borsa sağladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, geçen yılı yüzde 196,57’lik kazançla 5 bin 509,16 puandan kapattı. Geçen yıl endekste, 2021’e kıyasla 3 bin 651,51 puanlık artış oldu.

Söz konusu dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 207,21’lik artışla 5 bin 388,61 puana, Sanayi Endeksi yüzde 161,57’lik primle 8 bin 904,28 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 251,35’lik yükselişle 4 bin 684,55 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 148,47’lik kazançla 6 bin 362,09 puana çıktı.

GİRİŞİM ELEKTRİK YÜZDE 1292’NİN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Borsa İstanbul’da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 1292,40 ile Girişim Elektrik Sanayi olurken, bunu yüzde 1182,44 artışla Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve yüzde 739,55 kazançla da Odaş Elektrik izledi.

Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 42,30 ile Türk Prysmian olarak belirlendi. Bunu yüzde 28,16’lık kayıpla Akfen GMYO ve yüzde 20,96’lık düşüşle Trabzonspor Sportif hisseleri takip etti.

Borsa İstanbul’da 2022’de en yüksek işlem hacmi 1 trilyon 456 milyar 651 milyon lirayla Türk Hava Yolları’nda (THY) olurken, THY’yi 672 milyar 85 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 639 milyar 7 milyon lirayla Kardemir (D) izledi.

Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri, 248 milyar 999 milyon lirayla Sasa Polyester, 212 milyar 255 milyon lirayla Koç Holding ve 198 milyar 840 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DÖVİZ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen yıl yüzde 40,22 artışla 1094 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 42,03 yükselişle 7 bin 330 lira oldu.

Serbest piyasada dolar ve euro 2022’yi kazançla kapattı. Geçen yılın sonunda doların satış fiyatı yüzde 41,77 yükselişle 18,7180 liraya, euronun satış fiyatı da yüzde 32,92 artışla 19,9800 liraya ulaştı.

2021 sonunda 17,9310 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı 2022’yi 22,5700 lira seviyesinden kapattı. İsviçre frangı ise 2022’de önceki yıla kıyasla yüzde 39,51 değer kazanarak 20,2850 lira oldu.

YATIRIM FONLARI ORTALAMA YÜZDE 46,18 KAZANDIRDI

Geçen yıl yatırım fonları ortalama yüzde 46,18 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 65,81 oldu.

Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 110,44 ile hisse senedi fonları olurken, BES fonlarında da yüzde 183,11 yükselen hisse senedi fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi. (AA)

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