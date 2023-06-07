ABD Hazine Bakanı Yellen’dan ‘Yavaşlama var” uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede tüketici harcamalarının oldukça güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiğini ancak ekonominin yavaşlayan alanlarının da görüldüğünü belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD’nin CNBC kanalında verdiği röportajda, son bir yıldır iş gücü piyasasının korunurken enflasyonun düştüğünü görüldüğüne işaret etti ve son verilerin de bu özelliklere sahip bir yolda olduğuna dikkati çekti.

ABD’de işsizliğin son 50 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrettiğini ve iş gücü piyasasının güçlü kalmayı sürdürdüğünü vurgulayan Yellen, istihdam piyasası baskılarının hafiflediğine dair işaretlerin de enflasyonu düşürme açısından önemli olabileceğini kaydetti.

Yellen, enflasyonun zirve noktasından yaklaşık yüzde 4 düştüğünü ve gelecek iki yılda da bu ilerlemeyi görmeye devam edeceklerini ifade ederek, “dört” ile başlayan işsizlik oranının güçlü bir iş gücü piyasası olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

“EKONOMİNİN YAVAŞLAYAN ALANLARINI GÖRÜYORUZ”

Borç limitine ilişkin de konuşan Yellen, ABD Başkanı Joe Biden ve kendisinin en başından beri ülke ekonomisini ve finansal piyasaları felaketten korumak için iki partinin mutabakatına dayalı bir yaklaşım bulmanın önemini vurguladığını anımsattı.

Yellen, borç limitinde varılan iki partili anlaşmanın, Amerikan halkı için bir kazanç olduğunu belirterek, borç limitini artırılmasına ilişkin yasanın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonu düşürme çabalarını da desteklediğini anlattı.

“Tüketici harcamaları oldukça güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor ancak ekonominin yavaşlayan alanlarını da görüyoruz.” diye konuşan Yellen, yüksek faiz oranları ve ofis alanı talebini azaltan uzaktan çalışma düzenlemeleri nedeniyle bankaların ticari gayrimenkulle ilgili bazı zorluklarla karşılaşacağını ancak stres testlerinin bankaların yeterli sermayeye sahip olduğunu gösterdiğini ve bankacılık denetçilerinin durumu yakından incelediğini kaydetti.

Yellen, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), kripto para borsaları Binance ve Coinbase’e açtığı davalara yönelik soru üzerine, SEC ve diğer düzenleyici kurumların tüketicileri ve yatırımcıları korumaya yönelik araçlarını kullanmasını desteklediğini belirtti.

Söz konusu davalara ilişkin yorumda bulunamayacağını söyleyen Yellen, sistemde, ek düzenlemenin uygun olacağını düşündüğü bazı boşluklar gördüğünü ve bu kapsamda Kongre ile birlikte çalışmak istediklerini kaydetti. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD Hazine Bakanı Yellen, Dünya Bankası Başkanlığı görevine başlayacak Banga ile görüştü