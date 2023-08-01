Altın, borsa, döviz, Bitcoin… İşte temmuzda en çok kazandıranlar

Temmuzda yatırım araçları arasında gram altın öne çıkarken Türk lirasındaki değer kaybı sürdü. Borsa ise yeni rekor seviyeleri test ederek yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Bitcoin ve Ethereum ise yatırımcısına kaybettirdi.

Sozcu.com.tr

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Piyasalar temmuzda hareketli bir ayı geride bıraktı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, TCMB faiz kararı ve sıkılaşma adımları gibi gelişmeler yatırım araçlarının yönünde etkili oldu.

Temmuz toplantısında Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti. Ayrıca Fed, gelecek toplantıda belirsizlik olduğunu, enflasyon ve iş gücü verilerini dikkate alınacağını duyurdu.

İç piyasada ise TL’deki değer kaybı ve vergi artışlarının etkisiyle TÜFE’de temmuzda çift haneye yakın artış beklenirken, TCMB’nin 27 ay sonra başladığı ve iki toplantıda gerçekleştirdiği 900 baz puanlık faiz artışı beklentilerin altında kaldı.

BELİRSİZLİK HAKİM

Temmuzda piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıktı. Enflasyon ve resesyon ikilemi arasında ekonomilerin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azalttı.

Ancak henüz verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırdı. Temmuzda öne çıkan yatırım araçlarının getirileri ise şöyle oldu:

DOLAR VE EURO

Temmuzda Dolar/TL 27 zirvesine yakın iki haftadır izlediği yatay seyrini sürdürürken, ekonomi yönetiminin sıkılaştırma hamleleri izlendi.

Dolar son iki haftadır yatay seyrini sürdürerek 26,96 seviyesinde işlem görürken haziran ayında yüzde 20 artan dolar/TL’de temmuz başından bu yana kazanç yüzde 3,7 civarında oldu.

Euro/TL ise temmuz ayına 28,30 seviyesinden başlarken bu ayı 29,58 seviyesinde tamamladı. Temmuzda Euro/TL kuru yüzde 4,2 arttı.

ALTIN

Altın tarafında ise Fed belirsizliği değerli metalde yön bulmayı zorlaştırdı. Yatırımcılar faiz artışı kararının miktarında belirleyici olması beklenen ekonomik verileri izlerken, değerli metal Fed’in sıkılaştırma döngüsünü tamamlayacağı beklentisinin artmasıyla yükseldi.

Temmuz başında 1919 dolar olan ons altın fiyatları bir ayda yüzde 2 artarak 1957 dolara yükseldi. Gram altın ise kurdaki yükselişin etkisiyle 1600 TL’den 1700 seviyelerine yükseldi. Temmuzda gram altındaki kazanç yüzde 6,25 oldu.

BORSA

Türkiye'de seçim belirsizliklerinin sona ermesiyle başlayan rallide BIST 100 endeksi, rekor üstüne rekor kırmaya devam etti. Endeks genel seçimlerin ikinci turunun ardından yaklaşık yüzde 46 yükseldi.

Temmuz ayına 6000 seviyesinde başlayan endeks temmuz ayını 7 bin 67 puandan kapattı. Endeks ayrıca 7 bin 250 puanı aşarak tarihi zirveyi de gördü. Endeksin aylık yükselişi ise yüzde 16,7 oldu.

KRİPTOLAR

Bitcoin’de haziran başından bu yana oluşan yükseliş trendi, temmuzda yerini negatif trende bıraktı. Son dönemde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) söylemleri kripto para piyasasındaki durumu belirledi.

Haziranda Bitcoin yüzde 11'in üstünde yükseliş gösterirken, Ethereum'daki primlenme yüzde 3 düzeyinde kalmıştı. Temmuz'da ise Bitcoin ve Ethereum yüzde 3,5 düzeyinde kayıp ile ayı kapattı. Öte yandan Bitcoin yılın ilk yedi ayında yatırımcısına yüzde 76 kazanç sağladı.