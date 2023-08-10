Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü 1.920 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.668 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.237 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları bir ayın dip seviyesine yakın seyrederken yatırımcılar ABD enflasyon verisine hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.10 yükselerek 1,917.10 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,950.80 dolarda yatay seyretti.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.654 TL, satış 1.668 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.676 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü 16.680 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.702 TL, satış 2.758 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.770 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.124 TL, satış 11.237 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.289 TL. 48 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.404 TL, satış 5.515 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.541 TL. 26 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.920 TL, satış 11.030 TL. Geçen hafta tam altının satış 11.083 TL. 53 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.896 TL, satış 11.006 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.059 TL. 53 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 AĞUSTOS 2023:

Ekonomi uzmanlarının 10 Ağustos 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları 1670TL direncinin üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Dün 1670TL seviyesinde güne başlayan gram altın kapanışını 1663TL seviyesinde gerçekleştirdi. Ons altın 1920 dolar seviyesinde fiyatlama görürken kur tarafında ise 27TL'nin hafif üzerinde fiyatlama gözleniyor. Fiyatlamalara etki edebilecek veriler tarafına baktığımızda ise bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları önemli olacak.

Direnç noktası 1670TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1675TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1665TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1660TL ve 1655TL destek bölgeleri takibimizde olacak.