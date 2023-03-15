Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Mart 2023
Altının ons fiyatı, 15 Mart 2023 Çarşamba günü 1.898 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.153 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.760 TL.
Zayıf doların etkisiyle dar aralıkta seyreden altın fiyatları hafif yükselirken, yatırımcılar ABD’de enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğünü gösteren verilerin ardından Fed’in faiz artırımlarının gelecekteki seyrini değerlendirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.03 gerileyerek 1,901.62 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli kontratları yüzde 0.1 düşüşle 1,908.60’a geriledi.
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Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın, alış 1.143 TL, satış 1.153 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.105 TL. 48 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın fiyatı ne kadar?
10 gram altın, 15 Mart Çarşamba günü 11.530 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın, alış 1.866 TL, satış 1.905 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.826 TL. 79 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 7.682 TL, satış 7.760 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.440 TL. 320 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın, alış 3.732 TL, satış 3.808 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.652 TL. 156 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın fiyatı ne kadar?
Tam altın, alış 7.541 TL, satış 7.617 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.304 TL. 313 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın fiyatı ne kadar?
Reşat altın, alış 7.524 TL, satış 7.600 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.288 TL. 312 TL yükseliş gerçekleşti.
ALTIN YORUMLARI 15 MART 2023
Ekonomi uzmanlarının 15 Mart 2023 altın yorumları: ABD'de bankacılık sektörü kaynaklı artan endişeler sonrası yükselen Ons Altın eşliğinde Gr Altın TL 1168.80 direncine kadar yükseldi. Bu seviyede karşılaşılan dirençle de geri çekiliyor. Geri çekilmenin devamında 1155.55 ve 1152 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ise 1164 ve 1168 direnç oluşturabilir.