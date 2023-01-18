Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 18 Ocak 2023 Çarşamba günü 1.913 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.155 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.782 TL.

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Altın fiyatları, doların değer kazanmasıyla gerilerken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağı yönündeki beklentiler ise altındaki kayıpları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 gerileyerek 1,902.79 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 gerileyerek 1,906.00 işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.146 TL, satış 1.155 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.132 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 18 Ocak Çarşamba günü 11.550 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.872 TL, satış 1.910 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.872 TL. 38 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.704 TL, satış 7.782 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.627 TL. 155 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.744 TL, satış 3.820 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.744 TL. 76 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.564 TL, satış 7.640 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.488 TL. 152 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.547 TL, satış 7.623 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.471 TL. 152 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 18 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 18 Ocak 203 altın yorumları: Gram altında kur tarafında fiyat değişimlerinin sınırlı kalması ve bir süre daha sınırlı kalmaya devam edecek olması nedeniyle genel olarak fiyat hareketleri bugün de ons altına bağlı olarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bugün ons altında aşağı yönlü fiyat hareketinin devamı gram altın içinde gösterge olacaktır.

Gün içinde 1145 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş için ise 1150TL ve 1155 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Seans içi geri çekilmelerde 1140TL ve 1135TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.