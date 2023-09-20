Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 20 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 20 Eylül 2023 Çarşamba günü 1.929 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.677 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.291 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in faiz kararı öncesinde temkinli kalmasıyla yatay seyretti. Fed’in bugün politika faizini sabit tutması bekleniyor ancak bu yıl faiz artırımlarının devam edeceği beklentileri kuvvetleniyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.04 gerileyerek 1,930.96 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,951.10 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.663 TL, satış 1.677 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.653 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 20 Eylül Çarşamba günü 16.770 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.716 TL, satış 2.771 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.732 TL. 39 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.178 TL, satış 11.291 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.131 TL. 160 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.431 TL, satış 5.542 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.464 TL. 78 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.973 TL, satış 11.084 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.928 TL. 156 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.948 TL, satış 11.059 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.904 TL. 155 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 20 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 20 Eylül 2023 altın yorumları: Yurtiçi gram altın fiyatları DolarTL'nin yükselişine devam etmesi ile birlikte dün gün içi 1683TL'yi test etti ve sonrasında yatay fiyatlanmaya devam ediyor. Ons altın tarafında bugün açıklanacak Fed kararı öncesinde temkinli fiyat hareketleri beklenebilir. Ons altının yeniden 1950 dolar seviyesine yükselmesi ile birlikte gram altında 1700TL üzeri seviyelerde fiyatlama gözlenebilir. Genel itibari ile yön belirlemek için bugün Fed yarın TCMB faiz kararları bekleniyor.

Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1675TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1670TL ve 1665TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.