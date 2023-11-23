Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Kasım 2023

Altının ons fiyatı, 23 Kasım 2023 Perşembe günü 1.996 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.852 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.799 TL.

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Altın fiyatları, genel olarak zayıf seyreden doların ve tahvil getirilerindeki düşüşlerin altına olan talebi artırmasıyla 2,000 dolara yakın seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.27 yükselerek 1,995.90 dolar seviyesinde işlem gördü. Salı günü ise 2,007.29 dolar ile üç haftanın zirvesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 artışla 1,998.60 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.837 TL, satış 1.853 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.826 TL. 27 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 23 Kasım 2023 Perşembe günü 18.530 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 3.079 TL, satış 3.142 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.098 TL. 44 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.675 TL, satış 12.803 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.622 TL. 181 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 6.157 TL, satış 6.283 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.196 TL. 87 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.437 TL, satış 12.563 TL. Geçen hafta tam altının satış 12.392 TL. 171 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 12.412 TL, satış 12.537 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.364 TL. 173 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 KASIM 2023:

Ekonomi uzmanlarının 23 Kasım 2023 altın yorumları: Altının onsunda yükseliş hareketi son 10 gün içerisinde hız kesmezken yurtiçinde gram altın fiyatları 1850TL seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. FOMC tutanakları sonrası ons altın nispeten geri çekilmişti ancak kayıpların sınırlı olduğunu ve altının yükseliş hareketi isteğine devam ettiğini görüyoruz. Ons altında 2.000 dolar seviyesi üzerinde tutunmanın devam etmesi halinde yurtiçinde kurun da desteğiyle yeni rekor fiyatlamalar görmeyi bekleyebiliriz.

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1855TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1860TL ve 1865TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1845TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1840TL ve 1835TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.