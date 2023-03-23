Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Mart 2023

Altının ons fiyatı, 23 Mart 2023 Perşembe günü 1.976 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.210 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.153 TL.

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Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımlarını durdurmaya yaklaştığına işaret etmesinin ve böylece güvenli liman olarak görülen varlıklara talebi artırmasının ardından yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.39 yükselerek 1,977.37 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1.6 artışla 1,979.90 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.200 TL, satış 1.210 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.172 TL. 38 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 23 Mart 2023 Perşembe günü 12.100 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.961 TL, satış 2.001 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.938 TL. 63 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.071 TL, satış 8.153 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.896 TL. 257 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.922 TL, satış 4.002 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.876 TL. 126 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.924 TL, satış 8.004 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.752 TL. 252 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.911 TL, satış 7.991 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.735 TL. 256 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 23 Mart 2023 altın yorumları: Ons Altına bağlı hareket eden Gram Altın dün %1.59 değer kazanarak 1205.14 TL seviyesinden gün kapanışı gerçekleştirdi. Teknik göstergelerde ise yaşanan yükselişle birlikte pozitif görünümün hakim olduğunu söyleyebiliriz. İlk direnç noktası olarak 1216 zirve seviyesini yakından izleyeceğiz. Bu seviyeye yakın hareketlerde olası kar satışlarına karşı temkinli olunmalıdır. 1216 direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 1260 üst direnç seviyesine doğru yönelim hızlanabilir. Geri çekilmelerde ise ilk destek noktası olarak 1185 seviyesi takip edilebilir.