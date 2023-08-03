Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 3 Ağustos 2023 Perşembe günü 1.932 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.676 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.285 TL.

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ABD özel sektör istihdamında Temmuz’da beklenenin üzerinde bir artış görülmesinin, para politikasında sıkılaşmanın devam edeceği beklentilerini artırması ve dolar ile tahvil getirilerini yükseltmesiyle altın fiyatları üç haftanın dip seviyesine geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.04 yükselerek 1,934.80 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,972.90 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.661 TL, satış 1.676 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.685 TL. 9 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 3 Ağustos 2023 Perşembe günü 16.760 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.714 TL, satış 2.769 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.784 TL. 15 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.172 TL, satış 11.285 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.346 TL. 61 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.429 TL, satış 5.540 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.569 TL. 29 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.970 TL, satış 11.081 TL. Geçen hafta tam altının satış 11.139 TL. 58 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.948 TL, satış 11.059 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.114 TL. 55 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 3 AĞUSTOS 2023:

Ekonomi uzmanlarının 3 Ağustos 2023 altın yorumları: Gram altın fiyatlarında sert geri çekilmeler dün de devam etti. Ons altının 1935 dolar seviyesinin altına geri çekilmesiyle yurtiçinde gram altın fiyatlarında da son 15 günün en düşük seviyeleri test edildi. Gün içerisinde 1677TL ile 1711TL arasında seyreden gram altın gün sonunda 1676TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Orta bollinger bandı 1662TL destek seviyesi olarak izlenirken Cuma günü ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi önemli olacak.

Ana direnç noktası 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1675TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1670TL ve 1665TL destek bölgeleri takibimizde olacak.