Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 5 Ocak 2023 Perşembe günü 1.847 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.114 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.506 TL.

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Altın fiyatları, doların zayıflamasından destek alarak yükselirken, piyasa katılımcıları Fed’in politika kararları üzerinde etkili olabilecek işsizlik maaş başvuruları verisini izleyecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,856.11 dolar seviyesinde işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.105 TL, satış 1.114 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.091 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 5 Ocak 2023 Perşembe günü 11.114 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.805 TL, satış 1.842 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.803 TL. 39 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.431 TL, satış 7.506 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.348 TL. 158 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.609 TL, satış 3.683 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.607 TL. 76 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.291 TL, satış 7.365 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.214 TL. 151 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.277, satış 7.350 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.198 TL. 152 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 5 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 5 Ocak 2023 altın yorumları: Gram altında özellikle ons altında ısrarcı yükselişe kurda yaşanan sınırlı geri çekilimler sonrası yükselişin devam etmesi eklenince 1100TL üzerinde kalıcılık devam ediyor. Bugün kurda ve ons altında dün olduğu gibi geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz.

Olası geri çekilmelerde 1115TL ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1110 ve 1100TL seviyeleri diğer destek seviyeleri olarak gün içinde izlenebilir. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 1115TL üzerinde kalıcılık durumunda 1120TL ana direnç seviyesi bu seviye üzerinde yükseliş devamında ise 1120TL ve 1125TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır.