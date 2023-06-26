Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Haziran 2023

Altının ons fiyatı, 26 Haziran 2023 Pazartesi günü 1.928 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.579 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.672 TL.

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Altın fiyatları yükseldi ancak işlemcilerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına devam etmesi olasılığını değerlendirmesiyle üç ayın dip seviyesine yakın seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.18 yükselerek 1,925.27 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 artışla 1,935.50 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.566 TL, satış 1.579 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.480 TL. 99 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 26 Haziran 2023 Pazartesi günü 15.790 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.561 TL, satış 2.613 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.446 TL. 167 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.565, satış 10.672 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 9.966. 706 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.132 TL, satış 5.237 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.892 TL. 345 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.401 TL, satış 10.506 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 9.784 TL. 722 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.372, satış 10.476 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 9.763 TL. 713 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 26 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 26 Haziran 2023 altın yorumları: Gram altında yükseliş trendi devam ediyor. Sarı metal geçtiğimiz hafta %5'e yakın prim kaydetti. Ons altın ve DolarTL değerine göre hesaplanan yurtiçi gram altın fiyatları kurdaki TCMB politika faizi kararı sonrası hızlı yükselişler neticesinde geçtiğimiz hafta 1610TL zirve seviyesini test etti. Bu hafta ise ABD'den gelecek veriler ons altın fiyatlarını dolayısıyla gram Altın'ı da etkileyebilir.

Yükseliş hareketlerinde gün içerisinde 1575TL ve 1590TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise teknik olarak baktığımızda 1565TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1560TL ve 1555TL destek bölgeleri takibimizde olacak.