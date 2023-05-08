Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Mayıs 2023

Altının ons fiyatı, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü 2.022 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.268 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.537 TL.

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Altın fiyatları, doların gerilemesiyle yükselirken yatırımcılar Fed’in para politikası üzerinde etkili olabileceği düşünülen ABD tüketici fiyatları verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.26 yükselerek 2,021.91 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.2 artışla $2,028.20 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.257 TL, satış 1.268 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.240 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü 12.680 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.053 TL, satış 2.095 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.049 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.452, satış 8.537 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.348. 189 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.107 TL, satış 4.191 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.098 TL. 93 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.299 TL, satış 8.383 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.196 TL. 187 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.280, satış 8.364 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.178 TL. 186 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 8 Mayıs 2023 altın yorumları: Gram altın hafta başında yükselişe geçmiş ve ons altın tarafında gördüğü destek ile birlikte 1291TL fiyatlamasıyla tarihi zirvesini yenilemişti. Kar realizasyonlarının gelmesi ve ABD iş gücü verilerinin beklentileri aşması sonrası ons altın tarafında geri çekilme olunca gram altın fiyatı da 1253TL seviyesine kadar geri çekildi.

Dünya Altın Konseyinin raporuna göre TCMB ilk çeyrekte net 30 tonluk altın alımı yaptı. Teknik olarak gün içerisinde 1270TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1275TL ve 1280TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1265TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1260TL ve 1255TL destek bölgeleri takibimizde olacak.